Porto Velho é palco nos dias 22, 23 e 24 deste mês para a II Oficina de Atuação em Cinema e TV.

O evento é promovido pela Associação Instituto Babaçu da Amazônia e Teleart, escola de atores da Paraíba.

As atividades que acontecerão no Teatro Banzeiros, nos turnos da tarde e noite, serão coordenadas pelo ator Anselmo Vasconcelos, ator da Rede Globo que atualmente integra o elenco do humorístico Zorra.

Ele tem um vasto currículo como ator, diretor, roteirista, entre outras funções que lhe credenciam como um dos melhores artistas do país. Durante os trabalhos, o experiente profissional compartilha o seu conhecimento com os participantes que terão acesso a técnicas para atuar atrás e na frente das câmeras.

Segundo a coordenadora da Oficina, Izabel Cristina da Silva, o objetivo é oferecer a oportunidade para quem quer trabalhar na televisão e na sétima arte. “Temos a proposta de fomentar um pólo cinematográfico em Rondônia”.

Durante as aulas teóricas e práticas, os alunos produzirão curtas metragens inspirados em fatos do cotidiano. Os filmes serão inscritos no I Festival de Cinema de Rondônia que acontecerá no mês de maio.

João Albuquerque