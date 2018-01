No próximo dia 26 de janeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Rondônia – (Senac RO), realizará um leilão de maior lance para venda de veículos.

O leilão acontecerá na sala de licitações da Administração Regional do Estado de Rondônia – Senac-AR/RO a partir das 09:00h, localizado na rua Tabajara, 539 – bairro Panair zona central da capital. Os veículos estarão à disposição dos interessados para vistoria até dois dias antes da realização do leilão.

Serão leiloados os veículos: Um caminhão Iveco leve/baú/vertis 90V18 4×2 Diesel, Ano/modelo: 2013/2014, um Chevrolet/Montana 1.4 Flex, Ano/modelo: 2013/2014, um Fiat/Palio ELX 1.4 Flex, Ano/modelo: 2010/2011 e um Ford/Fiesta Hatch 1.6 Flex, Ano/modelo: 2012/2013.

Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que maior de idade e devidamente inscrita no CPF ou CNPJ, em conformidade com o edital, poderão participar. Para acesso ao edital, os interessados deverão preencher os dados no site da instituição através do link: http://www.ro.senac.br/?page_id=725.