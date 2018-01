Quem for dispensado da prestar serviço receberá na JSM informações sobre juramento à bandeira

Os jovens porto-velhenses em idade de prestar o serviço militar que ainda não alistaram-se poderão habilitar-se a partir de qualquer equipamento com acesso à internet – computador, telefone celular tablete etc, inclusive de casa, o que representa economia de tempo e recursos e exposição a longas filas.

Agora, basta acessar o site www.alistamento.eb.mil.br e seguir os procedimentos da mesma forma que faria indo fisicamente à Junta do Serviço Militar. A facilidade vale para os residentes nos distritos porto-velhenses, distantes via terra e água do centro urbano da cidade.

Para confirmar o alistamento, o interessado deverá ter Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação, além de documento ou número de CPF (Cadastro de Pessoa Física)

De acordo com secretário da JSM, Júlio Mercado, estima-se que 6 mil novos alistamentos sejam feitos em 2018, contando com o novo sistema on line. “Em 2017, cinco mil alistamentos foram registrados, quando o novo serviço começou a operar. Isso quer dizer que este ano o desempenho será ampliado”.

Diferente do processo na Junta, que se faz apenas em dias úteis, o alistamento pode ser feito em qualquer dia, a qualquer hora, dependendo da disponibilidade de tempo do interessado que se alistar no prazo legal, ao completar 18 anos até julho deste ano – já quem o fizer depois de expirado o prazo, só poderá fazê-lo presencialmente.

Vinculada à prefeitura de Porto Velho, a JSM fica à rua José do Patrocínio, nº 865, entre Gonçalves Dias e José Bonifácio, atrás do Palácio Tancredo Neves, sede da administração municipal.

Mercado lembra que a importância do alistamento e da prestação do serviço militar na construção da cidadania, “visto que os documentos são obrigatórios e facilitadores no acesso a outros benefícios, como participar de concursos públicos”. Ele conclui afirmando que quem tiver dificuldade de acesso à internet poderá alistar-se presencialmente na Junta.

Fonte: Junta do Serviço Miliar