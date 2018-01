O Rio Madeira, na região do Abunã, está bem próximo de transbordar e atingir um trecho da BR-364, que liga o Acre ao restante do país por via terrestre. O rio está a cada dia com o nível mais elevado, o que tem deixado as autoridades acreanas preocupadas com um possível isolamento semelhante ao registrado em 2014.

A medição do Rio Madeira, nesta quinta-feira, dia 11, é de 19,95, segundo a Defesa Civil de Rondônia. Na quarta-feira, dia 10, o rio estava marcando 19,90 metros, já acima da cota de alerta. Houve, portanto, uma elevação de cinco centímetros nas últimas 24 horas.

Parte do trecho alagado em 2014 está passando por reparos por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit). Uma equipe já está colocando pedras às margens da rodovia, onde houve um desmoronamento.