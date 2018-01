Em entrevista coletiva, presidente do partido explica conversa mantida com o governador

Durante entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (12), na sede do PMDB, em Porto Velho, o presidente do diretório estadual do partido, Tomás Correia, anunciou que o governador Confúcio Moura (PMDB) foi convidado a ser pré-candidato ao Senado pela legenda, e de início aceitou. O outro pré-candidato ao Senado é o senador Valdir Raupp (PMDB). Tomás Correia também confirmou a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) ao governo.

Tomás Correia explicou aos jornalistas que, juntamente com Valdir Raupp, esteve na quinta-feira (11) em Ariquemes, com o governador, e sabendo do desejo de Confúcio em disputar o Senado, apresentou o convite para que ele seja pré-candidato pelo PMDB. “Ele disse que em princípio aceita, e que fará ajustes no governo e também uma avaliação do cenário político”, acrescentou.

Valdir Raupp disse que mantém um relacionamento de longa data com o governador, citando que iniciou na vida pública há 35 anos, sempre reforçando os pedidos para que Confúcio fosse candidato. ”Foi assim quando ele concorreu pela primeira vez a deputado federal e quando se candidatou ao governo pela primeira vez. Ele chegou a sair da convenção para voltar para Ariquemes. Eu telefonei para ele e o encontrei no Candeias. Pedi que ele voltasse, garantindo que ele seria o candidato do PMDB. Ele voltou, renunciou à Prefeitura de Ariquemes e ganhou a eleição”, lembrou.

Ainda de acordo com Valdir Raupp, estava havendo muitas conversas de que Confúcio Moura deixaria o PMDB e que estava havendo uma debandada no partido. Segundo ele, a entrevista coletiva coloca um ponto final à questão. “Temos dois pré-candidatos ao Senado e um pré-candidato ao governo, que é o deputado Maurão de Carvalho”, destacou.

Maurão disse que o anúncio feito por é importante, porque a todo o momento apareciam comentários fomentados por outros pré-candidatos, sobre uma possível saída de Confúcio do PMDB. “Disseram até mesmo que eu estaria deixando o partido. Eu recebi alguns convites, aos quais agradeço. Mas o momento é de fortalecer a legenda”, acrescentou.

Ele lembrou que ingressou no PMDB com a garantia de que seria pré-candidato ao governo, feita por Raupp, Tomás Correia e Confúcio, e que isso se concretizou. “Não resta dúvidas de que o compromisso está sendo cumprido. E agora Confúcio Moura, se quiser, disputará o Senado no partido”, acrescentou Maurão.

Valdir Raupp e Tomás Correia disseram ser importante dar continuidade ao trabalho que o governador Confúcio Moura vem desenvolvendo em Rondônia. Para eles, isso será possível trabalhando para eleger um pré-candidato do PMBD. “Maurão tem todo nosso apoio. Desde Jerônimo Santana, só deixamos de lançar candidatura própria uma vez, quando nosso pré-candidato desistiu na véspera da convenção, para apoiar outro nome”, lembrou.

O deputado Edson Martins (PMDB) disse que o assunto de uma eventual saída de Confúcio do partido vinha ganhando corpo, e que agora o assunto estava esclarecido. “O governador não sairia do lado de pessoas que sempre estiveram com ele”, citou.

O deputado Jean Oliveira (PMDB) afirmou que o PMDB tem feito muito bem para Rondônia, e que isso está sendo reconhecido. “Nesse momento de crise pela qual o Brasil passa, o Estado se mantém firme. Isso precisa continuar”, destacou.