Camila Pitanga atraiu olhares, na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim da tarde deste domingo (14). A atriz, que está solteira, foi clicada por um paparazzo exibindo o seu corpo escultural ao ser refrescar no mar. Discreta, a gata vestiu sua roupa após o mergulho e saiu sozinha da orla.

No fim de semana passado, Camila chamou atenção ao curtir o show de Chico Buarque, no Vivo Rio. A atriz, que terminou recentemente o namoro com Igor Angelkorte, elegeu um look vermelho que deixava a sua barriguinha à mostra, destacando a sua boa forma no auge dos seus 40 anos.