O anúncio dos shows de Bruno e Marrone, Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraísa, na Expoari, movimentou as redes sociais e promete aquecer a economia de Ariquemes através do turismo. A exposição agropecuária, comercial e industrial de Ariquemes vai ser realizada entre os dias 21 e 29 de julho.

Em uma rede social da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), entidade que organiza a Expoari, pessoas de outras cidades confirmaram viagens para Ariquemes no mês da festa. “Acho bom você vir para Rondônia mesmo no meio do ano”, disse uma internauta. “Não vamos perder”, respondeu a pessoa convidada.

Outro internauta Leandro Oliveira falou das vantagens para a economia de Ariquemes. “Muito bom, esse evento movimenta a economia local, gerando emprego e renda”, escreveu.

SHOWS EXCLUSIVOS

O presidente da APA, Dr Antônio Henrique Duran, explicou que os três shows anunciados para a Expoari são inéditos em Rondônia. “Esses cantores não vão se apresentar em Rondônia nesta época. As pessoas vão ter que vir para Ariquemes se quiserem assistir os shows”, argumentou. “Isso vai trazer mais gente para a cidade e com certeza vai fazer da Expoari de 2018 uma das melhores de todos os tempos”, acrescentou Duran.

Duran ressaltou que o turismo é apenas um dos setores da economia que serão aquecidos, por conta da Expoari. “O agronegócio e vários segmentos como confecção, hotelaria, prestadores de serviços e varejo são impulsionados por causa da Expoari. É o momento dos nossos empresários ficarem antenados para aproveitarem as oportunidades”, enfatizou o presidente da APA.

CRONOGRAMA

Na abertura da Expoari, no dia 21 de julho, a dupla Bruno e Marrone vai se apresentar. No dia 26 é a vez de Marília Mendonça subir ao palco. A dupla sertaneja Maiara e Maraisa está com o show confirmado para o dia 28 de julho.

Nos próximos dias novidades serão anunciadas pela APA para a Expoari.