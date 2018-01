No encontro, serão discutidas as medidas a serem tomadas para coibir o uso e a propagação das fake news nas eleições deste ano, bem como eventuais normas que serão propostas.

O Conselho Consultivo estabelecido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne-se na sede da Corte nesta segunda-feira (15) para tratar do tema fake news (notícias falsas) e eleições 2018. A reunião será aberta para imagens e ocorrerá no 9º andar do Tribunal, a partir das 16h. Além da equipe do TSE, participarão do encontro representantes da sociedade civil.

O TSE tem se antecipado a esse problema e foi justamente essa preocupação que motivou a criação do Conselho Consultivo, além da realização de diversos debates, fóruns e seminários sobre o assunto.