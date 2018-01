O presidente de honra do PSDB de Porto Velho, Lindomar Carreiro, visitou o trevo da Campos Sales com a BR 364,

O presidente de honra do PSDB de Porto Velho, Lindomar Carreiro, visitou o trevo da Campos Sales com a BR 364, onde está em obras. Junto com Lindomar estava o engenheiro Bel, que é o encarregado da obra. O viaduto é uma obra do governo federal.

Recentemente foi inaugurado pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil Maurício Quintela o viaduto da BR-364 com a Rua Três e Meio, no bairro Areal da Floresta.

Para o líder tucano, os viadutos são necessários para desafogar o trânsito da de Porto Velho. “A população está cansada deste trânsito louco, é acidentes, é atraso para chegar ao destino desejado, enfim, nossa cidade precisa de opções para ter agilidade na hora de se locomover-se. O tempo está passando, e não podemos esperar mais. Este viaduto como os demais, é estratégico e não devem sair do cronograma de prioridades do DNIT.



A conclusão destas obras é um sonho da população. Nosso prefeito tem se empenhado para resolver este assunto, tanto que esteve em Brasília há poucos dias, onde realizou um trabalho de articulação política com a bancada federal rondonienses, inclusive esteve com a nossa deputada Mariana Carvalho (PSDB), que garantiu empenho especial e ainda no Dnit, para resolver as pendências do viaduto da Campos Sales. Hildon nos informou que foi fundamental o apoio que teve da bancada, como o deputado Luiz Cláudio e o senador Ivo Cassol”. Destacou Lindomar.

EMDUR – Para Lindomar, a atuação da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho- Emdur neste processo deve ser também lembrada e elogiada.



Dr. Breno (centro) juntamente com Edmilson Lemos receberam o líder tucano (de costas)

“Durante três dias a Emdur realizou as instalações, contemplando uma das etapas finais do projeto do viaduto da Dois e Meio, foram implantados 22 postes e 44 luminárias, onde será fundamental para a segurança dos motoristas, ajudando a diminuir o risco de roubos e acidentes, sobre os demais viadutos a Emdur fará o mesmo serviço.

Está de parabéns o prefeito Hildon Chaves, pois está fazendo a diferença em nossa cidade, está de parabéns o nosso presidente da Emdur, Dr. Breno Mendes, que não mediu esforços e acelerou processo de iluminação daquele viaduto e com certeza, assim que os outros estiveram prontos fará também. Porto Velho está ficando mais iluminada vejo o empenho de toda equipe comandada pelo diretor técnico da EMDUR, Edmilson Lemos, assim como o diretor presidente, Breno Mendes.



Lindomar elogiou os trabalhos da Emdur e o empenho de Breno Mendes e equipe

Agradeço também a forma gentil que nos recebeu em seu gabinete juntamente com o diretor técnico Edmilson Lemos, outro servidor empenhado em executar suas atribuições com dedicação e lealdade “. Finalizou Lindomar Carreiro.