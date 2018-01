A Prefeitura de Jaru divulgou edital para o processo seletivo que oferece 77 vagas em cargos de níveis fundamental e superior para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semecel). Os salários variam de R$ 954,00 à R$ 1.786,16. As inscrições são gratuitas e começam nessa segunda-feira, dia 15 de janeiro.

as vagas são para pedagogo educação infantil (12), educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (51); psicólogo (1); supervisor escolar (5); orientador escolar (3); cozinheira (2) e zeladora (3), para jornada que variam de 25h a 40 horas semanais.

Para se inscrever, o candidato deve imprimir o formulário de inscrição no site oficial da prefeitura, preencher e entregar junto com os documentos exigida no edital na Semecel, localizada na Avenida Padre Adolpho Rohl, Nº 956, Setor 2, no período de 15 a 17 de janeiro de 2018, das 7h30 às 12 horas.

O processo seletivo, válido pelo ano letivo de 2018, será realizado por meio de análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório.