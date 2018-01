O presidente Michel Temer se reuniu na manhã desta segunda-feira (15) com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. De acordo com o blog de Andréuia Sadi, o encontro ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a participação de Gustavo Rocha, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Ainda segundo a publicação, a reunião não consta da agenda oficial do presidente até a última atualização.

Procuradas pelo blog, fontes do Planalto afirmam que Segovia foi discutir segurança pública com o presidente. Uma proposta envolvendo policiais federais fardados para atuar no policiamento ostensivo, como fronteiras. A reportagem procurou a assessoria da Presidência e aguarda retorno.