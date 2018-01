O principal indicador de qualidade das instituições de ensino superior no Brasil é o Índice Geral de Cursos (IGC). Em uma escala que vai de 1 a 5, o índice leva em conta a situação de cursos de graduação, por meio do Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).

No último ciclo de avaliação, em 2013, o Ministério da Educação (MEC) classificou cursos na área de saúde e os resultados foram divulgados nesta semana no portal do Inep. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso o IGC tem como base os cursos avaliados nos últimos 3 anos pelo MEC.

As instituições que não conseguem atingir 3 pontos no IGC são consideradas insatisfatórias e entram na mira do MEC, podendo sofrer sanções e medidas para sanar os problemas encontrados pelo ministério.

1. Universidades e IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia)

Ano Nome da Instituição Categ. Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa) 2015 UNIVERSIDADE DO TOCANTINS Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual TO 13 1,4482 2 2015 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal AC 5 1,9444 2

2. Centros universitários e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica)

Ano Nome da Instituição Categ. Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa) 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO Privada sem fins lucrativos SP 6 1,6781 2 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal TO 15 1,8121 2 2015 CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO Privada sem fins lucrativos RJ 1 1,8600 2 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação AM 11 1,9344 2

3. Faculdades