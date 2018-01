R$ 1,1 milhão serão utilizados para asfaltar mais de dois quilômetros da via…

O deputado Cleiton Roque (PSB) se comprometeu em destinar emenda parlamentar individual no valor de R$ 1,1 milhão para a urbanização da avenida Piauí, em Espigão do Oeste. Ele explicou que a emenda deverá ser colocada em votação já na próxima terça-feira (12), em sessão no Plenário da Assembleia Legislativa.

Cleiton Roque se reuniu em seu gabinete com o prefeito de Espigão, Nilton Caetano (PP), que estava acompanhado pelo vice-prefeito, Valtinho Lara (PSDB), pelo presidente da Câmara Municipal, Zonga (PP), pelos vereadores Genesio Mateus (DEM) e Rêga (SD) e pela secretária Municipal do Planejamento, Valdineia Lara.

“Já é um compromisso firmado com o prefeito Nilton Caetano, com o vice, Valtinho, e com esse grupo de vereadores. Vamos continuar colaborando com Espigão do Oeste”, destacou o parlamentar.

Nilton Caetano explicou que o recurso que a prefeitura receberá através da emenda de R$ 1,1 milhão, de autoria de Cleiton Roque, será suficiente para urbanizar dois quilômetros e 41 metros da avenida Piauí, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores.

Juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), o deputado Cleiton Roque explicou que tem um projeto para assegurar a duplicação da entrada da cidade, do trevo até o portal, em uma extensão de 3,93 quilômetros. Para a obra, serão destinados R$ 2,2 milhões.

Os vereadores e o prefeito agradeceram a disposição de Cleiton Roque em ajudar a melhorar a infraestrutura de Espigão do Oeste. O deputado explicou que tem sido parceiro dos municípios, e continuará colaborando sempre que for possível.

ALE/RO – DECOM – Nilton Salina

Foto: José Hilde