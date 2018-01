As prefeituras da região do Vale do Jamari fazem parte de um novo processo do mundo cooperativista. Após divulgação no Diário Oficial da União no dia 04 de janeiro de 2018 da Lei Complementar nº 161, que permite que cooperativas financeiras recebam depósitos de prefeituras e órgãos e entidades/empresas controladas pelos municípios o Sicoob Vale do Jamari mobilizou-se para apresentar os serviços que a Instituição oferece e o porquê a Cooperativa vem crescendo em todo Brasil.

Representantes do Sistema realizaram reuniões com as Prefeituras para apresentar os serviços, produtos e vantagens de se associar ao Sicoob Vale do Jamari. “Estas parcerias entre o cooperativismo e as Prefeituras são um grande avanço dentro do sistema financeiro, mostrando os princípios de transparência, comprometimento e credibilidade alcançada pelo Sicoob Vale do Jamari em toda a região de atuação, ” garantiu o Diretor Operacional, Marcos Murilo Gonçalves.

Na última quarta-feira (17), no gabinete da Prefeitura em Buritis foi firmado mais uma parceria com a Cooperativa, na presença da diretora administrativa financeira, Fernanda Gabiatti, os gerentes Venícius Soares e Fabricio Fernandes representando o Sicoob e Secretário Municipal de Fazenda, Deoclécio Zolet, Procurador do Município, Fernando Bertuol e o Prefeito de Buritis, Roni Irmãozinho. “O Sicoob Vale do Jamari é uma instituição financeira de Buritis, geradora de empregos e renda. Essa parceria é extremamente importante para o desenvolvimento financeiro do município”, disse Roni Irmãozinho – Prefeito de Buritis.

A Prefeitura de Monte Negro, através do Prefeito Evandro Marques da Silva, também firmou parceria. “É uma honra fazer parte do Sistema financeiro de cooperativa que tem um papel muito importante no município de Monte Negro. O Sicoob Vale do Jamari retribui a todos os cooperados a confiança depositada, tenho certeza que a Prefeitura está em ótimas mãos”, disse Evandro Marques da Silva, prefeito Monte Negro. O município de Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia e Cujubim, também formalizou parceria com o Sicoob.