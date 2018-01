Conforme os dados da Agência Nacional de Águas (ANA), o Rio Madeira na Região do Abunã, subiu 34 centímetros de ontem para hoje e está na marca de 20,62 metros. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o nível do manancial pode variar alguns centímetros também conforme ajustes na vazão das águas das comportas das usinas existentes na região. A defesa civil de Porto Velho segue em alerta, acompanhando de perto, de forma a identificar previamente caso haja um possível alagamento da BR-364.