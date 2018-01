Catarinense do BBB 18 diz que morou no Estado do Acre e acredita ser filha de Extraterrestre

A catarinense Ana Paula, de 23 anos, estudante de jornalismo, foi a primeira participante do Big Brother Brasil 18 a ser anunciada na programação da Globo nesta quinta-feira, 18. Algumas particularidades curiosas de Ana Paula chamaram a atenção durante sua apresentação: ela Acredita que o pai é reptiliano – basicamente um tipo de extraterrestre; adora mandar nudes; é bruxa e faz poções para o amor com seu círculo de bruxaria. Ana Paula também disse que mudou de Florianópolis para o Acre com a família aos 14 anos, por causa de uma revelação espiritual. Na época, seu irmão mais novo estava doente e eles buscaram a cura (com sucesso) em uma aldeia na floresta amazônica. A 18ª temporada do reality show da Globo começa na próxima segunda-feira com 16 participantes. Entre eles de está a jovem Gleici Damasceno, de 22, estudante de psicologia, a primeira acreana a participar de um Big Brother Brasil.

