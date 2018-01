Veja quem estará no ‘BBB18’:

Ana Paula

BBB18: Ana Paula é estudante de jornalismo (Foto: Divulgação)

Ela tem 23 anos, é atriz e estudante de jornalismo, nasceu em São Paulo, mas mora em São José (Santa Catarina) desde os 11 meses. Em sua descrição de apresentação, ela contou que acredita em bruxas – disse ser uma delas.

“Eu falo o que penso e falo o que quero”, afirmou Ana, que acredita que o “BBB” é a chance da vida dela. Ana se considera alegre, divertida, verdadeira e falante. “Tenho os dois lados: o sério e o brincalhão. Comigo não tem meio termo. Não sei o que existe entre o 8 e o 80”.

Breno

Breno é o segundo participante a ser anunciado no ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Ele tem 29, é arquiteto e é de Goiânia. “Trato minha vida como novela, o pessoal gosta de acompanhar”, declarou o brother, que diz gostar ser o centro das atenções. Breno mora com a mãe e a irmã e é sócio do escritório de arquitetura onde estagiou.

“Sou maluco por competição e quero viver essa experiência de maneira completa: me divertir, pegar gente e ganhar dinheiro, pois organizar a minha vida financeira, e da minha família, também é um objetivo importante”.

Caruso

Breno é o terceiro participante a ser anunciado no ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Corintiano fanático, budista e professor de Muay Thai, o publicitário de São Paulo tem 34 anos, voltou a morar com os pais há pouco tempo e se considera mimado. “O budismo me trouxe mais amor”, afirma ele.

Caçula em uma família com dois irmãos, diz ser franco e explosivo: “Comigo não tem tempo ruim, sou pau para toda obra. Mas minha sinceridade às vezes afasta as pessoas”. Caruso também não descarta a chance de um romance na casa. “Sim, existe esta possibilidade. Me apaixono fácil”, admite.

Diego

O escritor Diego é participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

O escritor paraense mora em São Paulo, tem 31 anos, é formado em filosofia e faz doutorado em psicologia clínica. Em uma união estável há seis meses, se descreve como curioso, romântico e melancólico.

Gosta de jogar videogame nas horas vagas e evita falar palavrão. “Quero expor a minha visão do mundo para as pessoas e acho que o programa pode ser uma aventura excitante”, afirma.

Gleici

Gleici é participante do BBB18 (Foto: Divulgação)

Ativista de Direitos Humanos, militante da Juventude Negra e defensora do feminismo, Gleici tem 22 anos e faz faculdade de psicologia em Rio Branco (AC). Vinda de uma família com dois irmãos, 15 tias e 50 primos, e única deles a ter concluído o ensino médio e fazer curso superior.

Ela se descreve como uma pessoa polêmica, que se empenha para defender a própria opinião. “Tudo o que passei na vida não me permite baixar a cabeça. Me considero uma vencedora e entrei no BBB porque quero representar histórias como a minha.”

Jaqueline

Jaqueline é participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Jaqueline foi miss Rolim de Moura, sua cidade natal, e Miss Rondônia 2011. Hoje, aos 23 anos, é solteira e mãe de uma filha de quatro anos. Formou-se em biomedicina recentemente e trabalha vendendo roupas pela internet. Seu sonho profissional é ser cantora sertaneja.

“Gosto de causar, chegar abafando e chamando a atenção”, diz. “Entrar no BBB sempre foi um sonho meu e da minha família. Então, agora que consegui, quero viver tudo que o programa tem para me dar.”

Jessica

Jéssica é participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Nascida em Blumenal (SC) e hoje vivendo em Florianópolis, a personal trainer de 26 anos diz: “A palavra que me define é intensidade”.

“Estar no programa era um sonho antigo e acho que será uma experiência que vai me ensinar muito. Adoro ouvir histórias e acho que essa mistura de personalidades que existe na casa será bom”, afirma ela. Jessica completa citando que se apaixona e desapaixona rapidamente.

Lucas

Lucas está no ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Lucas, que é de Fortaleza, fazia faculdade de engenharia quando foi descoberto por um olheiro e passou a trabalhar como modelo. Hoje, com 27 anos, é empresário, dono de uma “butique de carnes”.

Sobre a experiência no “BBB18”, diz esperar semelhanças com a época em que morou em diversos países e dividia a casa com modelos de várias partes do mundo. “Só que o paredão era quando o contrato acabava ou alguém conseguia um trabalho novo e ia embora”. Lucas namora há cinco anos e está noivo. “Às vezes, gosto de apaziguar qualquer situação e acabo me envolvendo em atritos por isso.”

Mahmoud

Mahmoud, participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Filho de pais libaneses que vieram para o Brasil fugindo da guerra, o psicólogo, sexólogo e professor Mahmoud, de 27 anos, nasceu em Manaus (AM). Quando tinha cinco anos, foi morar em Beirute, no Líbano, onde morou com tias e avós. Voltou ao país aos 19 e foi morar com o pai em Porto Velho (RO).

Mahmoud faz mestrado e diz que sempre se interessou por sexualidade. É fã de leitura e tem três gatos. “Gosto de colecionar experiências e ter sempre coisas novas, pois enjoo de tudo muito rápido. Quero viver de forma singular e ter histórias para contar”, descreve. Sobre o “BBB”, antecipa: “Quero entrar para causar. De nada adianta ter R$ 1 milhão e meio se não for para causar”.

Mara

Mara, participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

A cientista política Mara tem 53 anos, fez pós-doutorado em Madri e Salamanca e atualmente dá aulas e faz pesquisa sobre comportamento político e eleições. Nascida em Governador Valadares (MG), mora hoje em Belo Horizonte com a filha de 20 anos e um cachorro.

Fã de música, Mara gosta de ir a bares e se descreve como competitiva e comunicativa. Sem se dizer feminista, conta que quer, no “BBB”, debater temas do universo feminino. Se ganhar a disputa, quer investir em pesquisas e viagens pelo o mundo. Também planeja ajudar a filha: “Quero ter um futuro financeiro mais seguro e ajudá-la a investir em uma ONG contra a intolerância”.

Nayara

Nayara, participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Jornalista, Nayara tem 33 anos e trabalha no setor financeiro de uma multinacional francesa. Também é hostess de um restaurante e revisora de textos. Durante 12 anos, estudou piano.

Sobre a formação, afirma: “Eu costumo dizer que não sou uma jornalista, e sim uma comunicadora nata”. Diz que gosta de sair à noite para ouvir música instrumental e jazz. “Não adianta, gente, eu tenho carisma. E se alguém não gostar de mim, é porque quer ser como eu”, avalia.

Patrícia

Patrícia é participante do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Nascida em Icó, no interior do Ceará, Patrícia tem 32 anos e mora em Fortaleza. Tem um filho de 11 anos, é cantora de forró e já trabalhou em rádio. Hoje, ajuda ajuda jovens dependentes.

“Sempre tive aptidão para arte”, lembra. Diz ser determinada, autêntica, polêmica, engraçada e mandona. “Meu foco não é me envolver com ninguém [no ‘BBB’], mas como boa escorpiana, não descarto nenhuma possibilidade.”

Paula

A empresária Paula estará no ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Formada em administração de empresas, Paula tem 29 anos e é dona de uma distribuidora de doces em Belo Horizonte (MG). Muito ativa e competitiva (chegou a ser ex-jogadora de vôlei), ela acha que isso pode ajudá-la no jogo.

“Sou uma pessoa bem liberal. Não tenho preconceito com nada”, afirma. “Mas nao gosto de príncipes. Prefiro ogros”, conta a solteira, que tem interesse em conhecer homens legais na casa.

Viegas

Músico paulistano Viegas participará do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Viegas é um músico paulistano de 33 anos que trabalha com música independente, canta em shows, atua como DJ e escrever raps com críticas sociais. Ele tem uma filha de cinco anos, que mora com a mãe.

Fundador de um espaço cultural na comunidade onde nasceu, ao lado de um amigo, acredita que ganhou força ao viver na periferia. “Na periferia, ganha quem tem freestyle, tem que usar a criatividade.”

Wagner

Wagner é um artista visual que participará do ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Wagner, com 35 anos, é um artista visual, mesmo que tenha se formado em fotografia e pedagogia e trabalhado como agente penitenciário. Ele tem um ateliê com dois amigos, onde trabalha com colagem, gravura, carvão e até tatuagem.

Pai de dois filhos de relacionamentos diferentes, ele diz que vai ao “BBB” por ser “um desafio instigante, uma oportunidade de expor ideias, testar limites e conhecer pessoas incríveis”.

Kaysar

O garçom sírio Kaysar estará no ‘BBB18’ (Foto: Divulgação)

Kaysar, de 28 anos, nasceu em Alepo, na Síria, e passou pela Ucrânia, França, Chipre, alguns países do Oriente Médio até chegar a Curitiba (PR). Ele fala português, árabe, russo, inglês e francês e trabalha como garçom, mas também é treinador de papagaios e animador de festas infantis.