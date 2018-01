O deputado estadual Cleiton Roque – (PSB), durante a manhã desta segunda-feira (22), participou da solenidade de entrega simbólica de 180 mudas de café Clonal para os agricultores do município de Primavera de Rondônia.

Roque enfatizou a participação efetiva da assembleia legislativa do estado de Rondônia e a comissão da agricultura, “O aumento do valor para investimento na agricultura sempre incluído ao orçamento. Todos os deputados têm dado a devida atenção para esse setor tão importante para nosso estado”.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa relatou algumas de suas ações no município salientando que as demandas foram apresentadas pelos vereadores Marcio da Agricultura (PRB) e Professor Robson (PDT), “São R$ 70 mil para o esporte, R$ 50 mil para a cultura e R$ 40.00 para aquisição de dois micro tratores para atender aos produtores de hortifrutigranjeiros da região, R$ 30 mil para a roda d’água na Linha 45, R$ 50 mil para sala odontológica em Querência do Norte e tem ainda a aquisição de tubos armicos e R$ 150 mil para construção de salas de aula na escola municipal Jose Antonio Rodrigues. Conseguimos também aumentar em R$ 50 mil o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA”.

“Além dessas demandas, colocamos R$ 90 mil para iluminação pública na gestão do ex-prefeito e executada pelo prefeito Eduardo Bertoletti”, Concluiu.

As mudas de café entregues pelo governador Confúcio Moura irão atender mais de 70 produtores da agricultura familiar de Primavera de Rondônia.

Omégeni Ramos