A composição é de Weverson Bragado, de Humaitá-AM.

A música tem a assinatura do produtor musical Tullio Nunes, um dos mais reconhecidos profissionais da área na região Norte, que também assinou trabalhos de artistas como Gustavo Ávila, Tom Brito, Jonas e Jairo, Banda Nitro, Grupo Minhas Raízes, Jalop Delux (banda Norte Americana) entre tantos outros. Para a produção do vídeo clipe, Tullio fez um trabalho em conjunto com a diretora de fotografia Fernanda Amaral.

A música “Botequeira” conta a estória de uma garota que “dá o troco no namorado” que a subestimou. O refrão da música diz: “É que eu tô bem melhor que você, nem preciso dizer, deixe que suas amigas comentem, fofoquem, informem você”, e promete dar o que falar.

Gabi e Gabriela são naturais do estado do Amazonas, mas estão em Porto Velho há 12 anos. As meninas, que já participaram de alguns projetos musicais antes da dupla, decidiram unir seus talentos para lançar uma das poucas parcerias femininas do sertanejo universitário na região.

Elas trazem uma “pegada” do Norte nos arranjos e reforçam suas raízes usando a tag #somosdoNorte em todas as suas publicações.

Atualmente fazem shows por todo o estado de Rondônia e Amazonas, almejando voos ainda mais altos em 2018. “Estamos nos dedicando e trabalhando muito, e já começamos a colher os frutos”, disse Gabi.

O videoclipe estará disponível no Youtube e facebook, nesta segunda-feira (22), a partir das 19h (horário local). “Nos próximos dias nosso single estará tocando nas principais rádios da capital. E muito em breve, estaremos em todas as plataformas digitais”, lembrou Gabriela.

Quem quiser se antecipar e adquirir o áudio oficial, entre em contato pelas páginas oficiais da dupla Gabi e Gabriela na internet.

link da música para douwnload no computador

https://soundcloud.com/user-447984544/gabi-e-gabriela-botequeira

Emilli Sousa

Atriz / Comunicadora