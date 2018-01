Será homofobia discutir a participação de transexuais no esporte?. Não se deve temer ao menos debater, em alto nível, um assunto que está tomando conta de atividades esportivas que separam muito bem os sexos, mas que, por causa do politicamente correto e de novas legislações, abrem espaço para que homens que viraram mulheres, possam participar da prática de esportes femininos, disputando contra mulheres de verdade, que não têm a força e nem a complexidade física dos ex machos. Essa questão, aliás, está sendo levada ao COI (Comitê Olímpico Internacional) e outros organismos, sob forma de protesto. O caso mais recente é o da atleta transexual Tiffany Abreu, que nasceu Rodrigo Pereira de Abreu, jogou em equipes masculinas grande parte da sua vida e que, ao voltar ao Brasil, já com sua complexão física formada e com todo o diferencial de homem para as mulheres (principalmente a força, que é muito maior), recebeu aval para jogar por equipes femininas. Onde, obviamente, ganha fácil de todas as suas “colegas”. Nada há de homofobia nessa discussão. É apenas uma questão fisiológica e científica. Homens são mais fortes que mulheres fisicamente. Muito mais fortes. Mudar de sexo não tira deles a força masculina. O que, também obviamente, dá aos homens que decidiram virar mulher, uma força descomunal em relação às demais participantes do esportes. É por isso que Rodrigo/Tiffany é um às no vôlei feminino, batendo todos os recordes em pontos e outros quesitos que se possa analisar numa partida do vôlei feminino.

Ana Paula, quem não lembra, uma das maiores atletas de todos os tempos, participante de quatro Olimpíadas, representando nosso país, que fez uma dupla incrível com Hortência, é uma das personalidades que querem que o assunto seja revisto. Seus argumentos nada tem a ver com questões de opção sexual. Ela enviou carta aberta às entidades do vôlei mundial e brasileiro, dizendo que é um absurdo que uma pessoa do sexo masculino, seja aceita num time feminino. Tudo baseado em dados científicos. Escreveu Paula: “um dos pontos questionados foi de que a transição dela aconteceu quando a atleta já tinha 29 anos, ou seja, quando as estruturas óssea e muscular já estavam devidamente formadas, para o corpo de um homem. Além disso, o hormônio da testosterona é objeto de outras críticas, uma vez que ele garante maior força e competitividade à atleta”. Tanto o COI quanto a Federação Internacional de Vôlei decidiram rever o assunto. Quando o politicamente correto invade a correção e a isenção da disputa, passa a ser incorreto. Tomara que essa norma absurda seja modificada, com urgência, sob pena de manchar as competições do vôlei nacional e mundial.

INTERESSES DIFERENTES

A terça-feira começa sob o manto da expectativa, para o mundo político de Rondônia. Não se sabe se ainda de manhã ou se à tarde, Confúcio Moura e Daniel Pereira deverão se reunir, para traçar os próximos passos de ambos, o que, aliás, influirá completamente tanto na vida da população, como na eleição de outubro próximo. Confúcio está com a roupa comprada para sair às ruas e iniciar sua campanha para o Senado. Terá então que deixar o governo até 7 de abril (mas já avisou que sairá dois dias antes, dia 5, uma quinta-feira). Em seu lugar, para completar os nove meses de governo restantes, quem sobe para a cadeira de Governador é o vice, Daniel Pereira. Todos os detalhes ligados ao governo e à administração estão resolvidos e acordados. A reunião desta terça (foi transferida do final de semana), deverá definir as questões políticas, que ainda não foram definidas. Confúcio quer que Daniel se comprometa em apoiar nomes da turma atual do governo (ele mesmo, Confúcio, Raupp e o pré candidato ao Governo, Maurão de Carvalho), mas o vice já avisou: apoiará Confúcio e Jesualdo Pires para o Senado e Acir Gurgacz para o Governo. No final do dia se saberá se o impasse foi resolvido.

QUEM MANDA MESMO?

A Justiça brasileira está sob a mira de toda a população. Nesta semana decisiva, o julgamento do ex presidente Lula, nesta quarta, em Porto Alegre, vai sacudir o país. Se ele for condenado em segunda instância, vai dar barulho. Se for absolvido, vai dar estrondo. Se tiver a pena ampliada, gritaria. Se for determinada sua prisão (embora isso só deva acontecer depois de analisados todos os seus recursos, no próprio TRF4), nem se sabe o que pode acontecer. O Judiciário estará no centro das atenções, como está no caso do empossa/não empossa a deputada Cristiane Brasil, convidada pelo presidente Temer para ser a ministra do Trabalho, mas que a Justiça, interferindo numa decisão que é apenas do Chefe da Nação, não autoriza ser colocada no cargo. Nessa confusão toda, em que em muitos casos é a Justiça e não o Executivo quem governa o país, a população fica atenta ao que vai acontecer nas próximas horas. Lula sairá ileso ou, enfim, vai pagar pelos crimes pelos quais já foi condenado em primeira instância? E a ministra, trapalhona, condenada pela Justiça do Trabalho, receberá enfim o aval para que um dia, ainda neste governo, assuma o posto? Afinal de contas, há mesmo independência de poderes no Brasil ou apenas é algo para inglês ver. É uma semana em que a Justiça estará sob os olhos de milhões e milhões de brasileiros. Vamos ver como ela se sairá desse pacote de saias justas…

NAIARA: UM DIA DE TRISTEZA

Amanhã, quarta, dia 24, marca mais uma data triste para Rondônia. Completam-se cinco anos do brutal assassinato da jovem Nayara Karine, morta com requintes de crueldade, por vários homens, praticamente todos já condenados. Foram denunciados pela prática do crime Marco Antônio Chaves, Francisco da Silva Plácido, Wagner Strougulsky de Souza e Richardson Bruno Mamede das Chagas. Naira Karine foi violentada, asfixiada e esfaqueada pelo menos 29 vezes, no dia 24 de janeiro de 2013, em um local ermo, um sítio localizado na Lagoa do Sapo, próximo ao presídio Urso Branco, em Porto Velho. Todo esse tempo depois, não se tem clareza sobre os motivos do crime e nem se há mais gente envolvida. Houve muita fofoca, acusações absurdas e doentias, mas a polícia não conseguiu colocar mais ninguém na cena do crime e nem no planejamento dele, a não ser os condenados. Depois da morte da jovem, seus pais ainda receberam várias ameaças, ao ponto de terem que se mudar de Rondônia, retornando à sua terra, o Rio Grande do Sul. Será que algum dia se saberá exatamente toda a tragédia do caso Naiara ou a verdade ficará enterrada com ela, como ocorreu na morte do senador Olavo Pires, outros daqueles crimes insolúveis?

EVO MORALES RECUA

Paixões políticas, mentiras deslavadas, multiplicação de informações falsas: tudo isso está sendo feito em relação a Bolívia. Neste final de semana, até um vídeo em que a polícia boliviana teria invadido uma igreja e matado fieis foi distribuído nas redes sociais. Puro fake! Um absurdo. O que há de verdade? El Diario de La Paz, por exemplo, publicou nesta segunda-feira que, pressionado por multidões que foram às ruas protestar contra mudanças no Código Penal e na Constituição, o presidente Evo Morales estaria recuando da suas decisões. Ele teria pedido à Assembleia Nacional Legislativa, o Congresso do país, que revogasse todas as medidas aprovadas em relação tanto nas questões do Código como nas constitucionais. A radicalização das leis bolivianas, que transformaria o país praticamente numa ditadura socialista, causou protestos em todas as regiões, fazendo com que Morales decidisse recuar. O Jornal Opinion de Cochabamba, um dos maiores do país, confirma a decisão de Morales, informando: “Evo anuncia revogação do Código”. Enfim, uma boa notícia para nossos vizinhos, enquanto os canalhas irresponsáveis continuam mandando notícias falsas pela internet. Essa gente tem é que ser presa!

EXCEÇÃO: ENFIM, UMA LEI QUE FUNCIONA!

A Lei Seca continua causando polêmica, mas não há dúvida de que é uma lei brasileira, entre as poucas, que verdadeiramente “pegou”. Nos últimos dias, em Rondônia, foi preso até um procurador do Ministério Público, que se apresentou como “Desembargador”, o que causou protesto da Associação dos Magistrados de Rondônia, a Arom, já que o detido nada tem a ver com o cargo de Desembargador, segundo nota oficial da entidade. Também foram pegos dirigindo depois de ingerir bebida alcóolica (mesmo que seja em pequenas quantidades, o bafômetro flagra), policiais, médicos, jornalistas, advogados, donas de casa, enfim, representantes de todos os segmentos da sociedade, que dirigem. O caso mais incrível ocorreu em Vilhena, onde o chefe da operação tentou proteger um policial rodoviário federal e teria falsificado o exame do bafômetro. Foi preso na hora. Entre os que estão habituados às milhares de leis brasileiras que não pegaram, por causa da impunidade e do jeitinho, há protestos contra a Lei Seca. Mas a grande maioria da população está apoiando todo o pacote de multas, detenções e apreensões de veículos. Até que enfim, uma lei que é utilizada com todo o rigor para todos. Sem exceção…

O CASOS NA SAÚDE MUNICIPAL

A situação da saúde pública em Porto Velho teve mais um final de semana problemática, com falta de médicos para atendimento nas UPAs e postos de saúde e falta de medicamentos e infraestrutura. O Cremero fez um levantamento da situação física dos prédios, onde a população é atendida. O resultado é assustador. Na maioria deles, a estrutura é lamentável, não há como negar. Médicos, funcionários e pacientes têm que conviver em locais insalubres, com banheiros sujos, com goteiras, com o mofo tomando conta das paredes. Agora, o que se espera é que o Cremero faça a mesma fiscalização em relação aos médicos que, mesmo escalados, não cumprem seus plantões. E que responda às acusações públicas feitas pelo prefeito Hildon Chaves, de que entre 20 por cento e 30 por cento de todos os médicos contratados pela Prefeitura, estão boicotando o atendimento dos serviços de saúde prestados à população. As denúncias do Prefeito estão gravadas. Basta pedir o áudio do programa Papo de Redação (Rádio Parecis FM), do dia 14, quando Hildon participou de um debate com os Dinossauros do programa, sobre o assunto. O MP entrou na jogada e exigiu a exposição das escalas de plantão nos postos. O Prefeito garante que as coisas vão melhorar. Mas tem que começar já, agora. Não dá para esperar mais…

PERGUNTINHA

Você acha que poderá haver mesmo confrontos entre partidários de Lula e seus adversários, como se anuncia para esta quarta-feira, em Porto Alegre ou tudo não passa de blefe dos dois lados?