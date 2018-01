Presidente da Caerd afirma que população terá 100% de água tratada até dezembro.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participou na manhã desta sexta-feira (26), de uma visita técnica às obras de distribuição de água do município de Porto Velho. A visita foi coordenada pela presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), Iacira Azamor, e contou, ainda, com a participação do governador Confúcio Moura (PMDB), do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), e outras autoridades.

A presidente da Caerd explicou que a adutora captará água do reservatório da Usina de Santo Antônio para a estação de tratamento de água na estrada do cemitério de Santo Antônio e abastecerá toda a capital com 100% de água tratada até dezembro.

Maurão de Carvalho afirmou que a população de Porto Velho anseia por água tratada e de qualidade há muitos anos. “Estamos acompanhando de perto o andamento dessas obras para garantir que a nossa população tenha água tratada em suas torneiras o mais breve possível”, diz o presidente da Assembleia.

Trata Brasil

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, nos municípios de Rondônia, apenas 4% da população têm acesso à rede de esgoto e 6% à água tradada. Ainda segundo o instituto, os casos de internações e notificações de diarreia, dengue e leptospirose no Estado são alarmantes e para reduzir as ocorrências dessas doenças, é fundamental que a população tenha acesso às condições mínimas de saneamento, com água e esgoto tratados corretamente, destinação e tratamento adequado do lixo, assim como serviços de drenagem urbana, instalações sanitárias corretas entre outras.