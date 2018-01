O TJRO possui convênio com a Polícia Militar de Rondônia, e o exerce por meio da Assessoria Militar, que tem como competência: planejar, coordenar, fiscalizar e executar as atividades de segurança de magistrados, servidores e jurisdicionados.

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg, visitou na manhã desta sexta-feira (26), o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Ênedy Dias de Araújo, para dialogar sobre questões relacionadas à segurança de magistrados e servidores.

O TJRO possui convênio com a Polícia Militar de Rondônia, e o exerce por meio da Assessoria Militar, que tem como competência: planejar, coordenar, fiscalizar e executar as atividades de segurança de magistrados, servidores e jurisdicionados.

Dentre suas atividades rotineiras, a Assessoria realiza o patrulhamento policial nos prédios do Poder Judiciário, nas sessões e audiências da capital e interior.

A Assessoria Militar contribui também para a segurança de magistrados e servidores quando realiza inspeções em presídios, acompanhamento na Justiça Rápida e apoio aos oficiais de justiça. Além disso, escolta todas as armas e munições apreendidas em todas as comarcas do estado e encaminha para a destruição no Exército.

O presidente do TJRO, desembargador Walter Waltenberg, tratou, também, sobre a possibilidade de cedência de um oficial da PMRO para atuar como assessor militar no gabinete de segurança institucional do TJRO. Esta função é de nível superior e será exercida por um oficial do quadro da Polícia Militar do Estado de Rondônia, e que possua o curso superior de polícia. A escolha será feita pelo Comitê de Segurança Institucional, presidido pelo desembargador Valdeci Castellar Citon.

Por fim, foi conversado sobre a possibilidade de policiais militares, tanto da ativa quanto da reserva, auxiliarem na segurança dos fóruns da capital e interior do estado.