O deputado Léo Moraes se reuniu com representantes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e com o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Maurão de Carvalho, para que, após a mudança da casa de leis para o novo prédio, a propriedade atual seja usada para instalação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e outros atendimentos as famílias carentes.

“Com a mudança de nossa sede para o prévio novo, que está prestes a ser inaugurado, a Direção da ALE pretende acomodar o almoxarifado, centro médico e Escola do Legislativo. Mas também iremos acrescentar o NPJ da UNIR, pois a instituição está sem espaço na região central para essa finalidade. ” Explicou deputado.

O Chefe de Gabinete, Professor Adilson Siqueira e o Pró-Reitor de Administração da Universidade, Charles Dan da Silva, agradeceram a atenção do deputado Léo Moraes e destacaram que a proposta, além de levar um estudo com mais qualidade aos alunos por meio de ensinos práticos da profissão, trará também mais oportunidades de assistência a centenas de famílias.

Na oportunidade, Léo enfatizou a importância da UNIR que, por meio dos cursos, atendimentos gratuitos e projetos, levam mais cidadania à comunidade. A proposta para o espaço reservado à Instituição é instalar salas de reuniões, recepção e sala de simulação de júri.

“É importante salientar que o Núcleo de Práticas Jurídicas é requisito obrigatório na grade curricular do curso de Direito. Além do aprendizado, os acadêmicos atendem famílias de baixa renda, com situação de vulnerabilidade que não têm condições de arcarem com a contratação de um advogado. Eu agradeço aos representantes da UNIR pela confiança e ao Presidente da Ale, Deputado Maurão de Carvalho, pela sensibilidade em atender nosso pedido. ” Concluiu Léo.