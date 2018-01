Eles pediram para que os deputados fizessem algo em prol das pessoas, que necessitam da estrada para trabalhar e garantir o sustento de suas famílias

Na manhã de hoje (30), o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB) e o deputado Jesuíno Boabaid (PMN) se reuniram com representantes da Associação do Moradores e dos Agricultores da Estrada do Belmont.

Segundo os representantes da associação, nesse período chuvoso, o acesso na via fica completamente comprometido, prejudicando os moradores e empresas, que atuam na região. Eles pediram para que os deputados fizessem algo em prol das pessoas, que necessitam da estrada para trabalhar e garantir o sustento de suas famílias.

Para dar uma resposta imediata aos visitantes, o presidente da ALE, entrou em contato telefônico com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, que afirmou que uma obra paliativa será realizada no trecho reclamado nos próximos dias e que possivelmente a ordem de serviço seria assinada amanhã (31).