Será realizada no próximo dia 5 de fevereiro, às 8h30, no Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a Sessão Solene de Abertura do Ano Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg convidou pessoalmente os representantes dos poderes executivo e legislativo a participarem do evento.

A entrega dos convites aconteceu durante as visitas que o presidente do Tribunal de Justiça Walter Waltenberg realizou na manhã desta terça-feira (30-01) ao governador Confúcio Moura, ao presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho e aos deputados estaduais Neidson de Barros Soares, José Ribamar e Jesuíno Boabaid, que estavam na sala no momento. Os demais deputados receberam o convite nos gabinetes.

Na audiência, o presidente do Tribunal de Justiça convidou o deputado Maurão de Carvalho para participar do Conselho de Tecnologia do Estado de Rondônia, entidade informal, que reúne vários órgãos para decisões de aplicação da Tecnologia da Informação no Estado. Eles também discutiram, no encontro, a possibilidade de aprovação de emendas parlamentares para que os municípios possam adquirir o módulo da Procuradoria do Município para integrar o Estado Digital.

Walter Waltenberg explicou que “o Estado Digital é a integração do Judiciário, com o Ministério Público, Procuradoria do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Defensoria e OAB, por meio de sistemas informatizados que tornem a comunicação de dados mais ágil e precisa”.