Presidente da Assembleia anunciou a melhoria ao participar de solenidade no município

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), anunciou que irá destinar emenda para a climatização das escolas em São Miguel do Guaporé, na região da BR-429. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (01), ao participar da solenidade de assinatura de convênios entre a prefeitura e o Governo, para melhorias nas escolas do município.

“O Governo está assinando hoje aqui três convênios; que contemplam reformas nas escolas, formação continuada dos professores e cursos aos profissionais de ensino e à comunidade. E estou aqui aproveitando para anunciar que vou garantir, através de emenda parlamentar, os recursos para a instalação de ar-condicionado nas escolas, dando mais conforto aos alunos e professores”, destacou Maurão.

O evento aconteceu no teatro municipal Juscelino Kubitschek e contou com as presenças do governador Confúcio Moura (PMDB), do deputado estadual José Lebrão (MDB), do deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB), do prefeito Cornélio Duarte (DEM), entre outras autoridades.

São sete escolas municipais, localizadas na zona urbana e nas linhas, que serão contempladas. “O prefeito Cornélio nos pediu apoio para melhorar a educação do município e estamos realizando mais uma ação para o setor, dentro das possibilidades orçamentárias do Estado”, explicou o governador.

Lebrão observou que a gestão estadual tem sido parceira dos municípios, através de convênios e parcerias nos mais diferentes setores, além da liberação das emendas parlamentares, que beneficiam à comunidade. “As prefeituras enfrentam dificuldades, mas se não fosse a sensibilidade do governador em apoiá-las, a situação seria insustentável”, completou.