A agência Peruana de clima colocou neste domingo em alerta laranja a região de Madre de Dios no Peru, que dá o nome ao Rio Madre de Dios um dos principais afluentes do Rio Madeira, que nasce no Peru corta boa parte da Bolívia.

O SENAMHI informa que, de domingo 04 a terça 06 de fevereiro, prevê-se um aumento das precipitações na floresta. Durante o dia 04, as precipitações serão apresentadas na selva sul e central com acumulado máximo de 60 mm / dia, enquanto nos dias 05 e 06 de fevereiro as áreas mais afetadas estão localizadas na selva central e norte com valores de 70mm / dia e 50 mm / dia, respectivamente. Essas precipitações serão acompanhadas por choques elétricos e rajadas de vento.