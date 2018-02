Comunicamos que, apesar dos esforços que temos desenvolvido, ainda não foi possível um acordo para a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 entre a Fecomércio-RO e o sindicato laboral do comércio de Porto Velho (Sindecom).

Esta semana a Fecomércio-RO realizou uma assembleia extraordinária com empresários e líderes da base sindical patronal, a fim de decidir as propostas do patronal para dar continuidade às negociações.

Alertamos as empresas que, enquanto não houver um acordo coletivo, o piso salarial do comercio da capital continua estabelecido em R$ 1.040,00 (um mil e quarenta Reais) e o Repis – Regime Especial de Piso Salarial, em R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco Reais).

Para que possamos unir a força empresarial e obter melhores resultados, sugerimos aos empresários que não façam Acordo Coletivo com o Sindicato Laboral.

Raniery Araujo Coelho

Presidente da Fecomércio-RO