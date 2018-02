Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 21 de fevereiro, Gustavo vai comentar com a mulher que está com medo de ser o próximo

Depois de colocar Vinícius (Flávio Tolezani) na cadeia por pedofilia, chegará a hora de Clara (Bianca Bin) mudar o foco da vingança. E o próximo alvo já está definido: o juiz Gustavo (Luis Melo).