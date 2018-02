​​​​​​​Objetivo da campanha é conscientizar os condutores, especialmente para não dirigirem sob efeito de álcool

Na manhã de sexta-feira (02), aconteceu a primeira blitz educativa do carnaval 2018. A ação conjunta da Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte (Semtran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Companhia de Trânsito da Polícia Militar (Ciatran) tem como objetivo conscientizar e reforçar a atenção dos condutores nesse período de folia.

Durante a campanha estão sendo entregues materiais que orientam os condutores a escolherem o motorista da rodada, incentivando a opção pelo transporte coletivo, táxi ou mototáxi.

Além disso, os panfletos explicativos apresentam as penalidades por desrespeito a Lei Seca, onde a multa gravíssima é no valor de R$ 2.934,70, o motorista terá a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses, a retenção do veículo e responde a processo administrativo.

O Secretário Carlos Costa (Semtran) explica que a “campanha tem como objetivo orientar e educar. O trânsito é uma responsabilidade individual, são as pequenas ações que vão fazer toda diferença e nessa blitz nos vamos focar que álcool e direção não combinam”.

“Estamos com uma meta da ONU de reduzir 50% dos acidentes até 2020, o Brasil também está participando e em Rondônia estamos trabalhando com as campanhas de trânsito e fiscalização intensa”, acrescenta Solano Ferreira, diretor técnico de educação de trânsito do Detran Rondônia.

A Companhia de Trânsito também está participando das ações que continuarão acontecendo em vários pontos da cidade. As próximas serão realizadas na zona sul e zona leste da capital.

Segundo Luis Garibaldi, subcomandante da Ciatran, “durante o período de carnaval as tropas da polícia se voltam para a segurança da população onde inúmeros policiais são cedidos de departamentos para que trabalhem nas ruas”.