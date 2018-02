Sobre o futuro do relacionamento, ela garantiu que não pretende encontrar o brother fora do reality show. “Aqui fora não funciona”

Após ser eliminada do Big Brother Brasil 18, na noite desta terça-feira (6/2), Jaqueline foi entrevistada noo programa online Rede BBB, apresentado pela ex-BBB Fernanda Keulla. A biomédica não poupou críticas aos confinados e sobrou até para Breno, seu affair na casa.

Perguntada sobre o triângulo amoroso com Breno e Ana Clara, a sister disse que nunca ligou para a filha de Ayrton. “Entre eu e ela não sinto nada, eu não era próxima. O Breno falou que eles tiveram um beijo, mas eu entrei lá para viver, conheci um gato e fiquei com quem eu queria beijar na boca. Eu não quis dar troco, eu quis ficar com ele porque eu queria, eu não estava nem aí para ela”, falou. “Ela é perfil filhinha de papai e eu já sou uma mulher de verdade. Eu nunca liguei para ela, nunca entrei em discussão. Ela não tem o que dizer, então ela vai falar para os outros”, finalizou a sister.

Depois, ela assistiu um vídeo em que Breno conversava com Ana Clara e garantiu que não se sentia atraído por Jaqueline. “Falso, neste ponto ele foi falso”, garantiu. Sobre o futuro do relacionamento, ela garantiu que não pretende encontrar o brother fora do reality show. “Aqui fora não funciona. Sou outro tipo de pessoa, ele é muito carente”.