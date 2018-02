Durante a posse do novo presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), cerimônia em que estavam presentes a vereadora Joelna Holder (MDB), o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB) e outras autoridades, o presidente do executivo municipal deu o parecer sobre a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip), que foi votada pelos vereadores em 2017.

“Pessoas mal intencionadas estão tentando colocar o parlamento municipal em cheque, e eu tenho certeza absoluta que o parlamento não vai se acovardar por causa dessa politicagem”, enfatizou Hildon.

Sobre o assunto, a vereadora relembra a missão dos parlamentares de defender a população e proporcionar o bem-estar, com ações como a melhoria da iluminação pública. Pois com a cidade mais iluminada, deve diminuir índices de violências, como a feita contra a mulher.

“Essa lei aprovada pela câmara veio cercada de polêmica, mas se o cidadão de bem observar sua conta de energia vai notar que não houve aumento abusivo. Algumas faixas ficaram isentas, inclusive, e outras mais baratas. Todo esse mito criado em torno da aprovação da Cosip precisa ser diluído. A câmara deve ter nesse momento o papel sim de responsabilidade social, de causar para população um bem estar que ela merece e sem causar nenhum tipo de transtorno ou dano ao bolso dos nossos munícipes”, declara.

Ainda sobre iluminação, Hildon enfatizou que no primeiro ano de gestão, o número de pontos de iluminação na cidade aumentou de 40 mil para mais de 56 mil apenas com a verba que a Emdur tinha no caixa. “Aprovamos uma legislação moderna e que devolve à Emdur a capacidade de investimento. Temos muito a fazer ainda. Usamos a reserva financeira para prestar serviço antes do aumento da Cosip. Não existe milagre, a prefeitura tem que arrecadar para fazer a entrega dos serviços”, disse.

O prefeito afirmou ainda que as novas taxas estão dentro da normalidade, em linha com o que é cobrado em outros estados e faz com que a pasta citada continue o processo de universalizar a iluminação da cidade. Como a taxa sobe conforme o consumo, famílias de baixa renda são beneficiadas com a isenção.

“Porto Velho ficou muito tempo como uma das capitais mais escuras do país, chegou a ora de mudar. Precisamos sim iluminar mais a nossa cidade, torná-la mais viável em condições de bem estar para a nossa população”, conclui Joelna.

Veja abaixo a faixa de consumo e valores segundo a prefeitura:

I – Consumidores Residenciais Urbanos:

0-30 kWh/mês: ISENTO

31-50 kWh/mês: R$ 2,03;

51-100 kWh/mês: R$ 4,31;

101-200 kWh/mês: R$ 7,61;

201-500 kWh/mês: R$ 20,29;

501-1000 kWh/mês: R$ 30,43;

1001-1500 kWh/mês: R$ 45,64;

Acima de 1500 kWh/mês: R$ 68,97.

II – Consumidores Residenciais Rurais:

0-100 kWh/mês: ISENTO

101-200 kWh/mês: R$ 7,61;

201-500 kWh/mês: R$ 17,75;

501-1000 kWh/mês: R$ 26,63;

1001-1500 kWh/mês: R$ 40,83;

Acima de 1500 kWh/mês: R$ 60,35.

III – Consumidores Não Residenciais (Comércio, Indústria, Prestadores de Serviços, Serviços Públicos e Congêneres):

0-30 kWh/mês: R$ 0,83;

31-50 kWh/mês: R$ 1,95;

51-100 kWh/mês: R$ 13,94;

101-200 kWh/mês: R$ 27,89;

201-500 kWh/mês: R$ 55,79;

501-1000 kWh/mês: R$ 83,68;

1001-1500 kWh/mês: R$ 111,57;

Acima de 1500 kWh/mês: R$ 139,47.

IV – Consumidores Não Residenciais Primários: aquele cujo estabelecimento encontra-se ligado à rede que possua tensão superior a 13,8 kV (kilovolts).

0-2000 kWh/mês: R$ 139,47;

2001-5000 kWh/mês: R$ 278,93;

5001-10000 kWh/mês: R$ 382,90;

10001-50001 kWh/mês: R$ 474,19;

Acima de 50001 kWh/mês: R$ 562,95;

V – Proprietários de Imóveis não edificados, com testada, em metro linear:

De até 10 m: R$ 70,01;

Acima de 10m a 30m: R$ 140,02;

Acima de 30m a 50m: R$ 210,03;

Superior a 50m: R$ 280,04.