O senador Ivo Cassol e o deputado Luiz Cláudio participaram de audiência ontem no Ministério da Fazenda, com a Secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, objetivando buscar informações sobre o pagamento dos precatórios dos técnicos administrativos da educação de Rondônia, conhecido como Isonomia do Sintero.

Representantes do Sintero não puderam participar dessa audiência em virtude de programação já pré-estabelecida no estado, mas, o advogado da causa, Luís Felipe Belmonte, a convite dos parlamentares, integrou a equipe prestando informações sobre o processo.

Com a inclusão e aprovação pelo governo federal dos recursos destinados a pagamentos dos precatórios alimentares, a Secretária do Tesouro Nacional, adiantou que já consta da programação do Ministério da Fazenda o desembolso dos recursos para quitação do precatório no mês de abril.

Cassol lembrou a Ana Paula que quanto mais rápido o governo federal fizer o depósito para pagamento desses servidores, menos juros e correção monetária o governo terá que pagar.

Luiz Cláudio lembrou que já faleceram 384 servidores sem ter recebido os seus direitos e, muitos estão com doença grave e outros necessitam dos recursos para a sua própria sobrevivência.