É neste próximo sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, com concentração a partir das 16h na Praça das Três Caixas o desfile do maior bloco de Carnaval de rua da região Norte do País. A Banda do Vai Quem Quer, que este ano está em seu 38º ano já está com quase tudo pronto para sua saída pelas principais ruas da cidade. “Já estamos acertando os trios elétricos, a banda de música, segurança privada, banheiros químicos e grades. Quase tudo pronto com as devidas documentações em dia e taxas pagas”, destacou a presidente da Banda Siça Andrade.

Camisas

Restam pouquíssimas unidades de camisetas que dão acesso ao bloco de isolamento da Banda do Vai Quem Quer. Quem ainda quiser adquirir pode comprar ao preço de R$50, cada, na sede da BVQQ, localizada na Avenida Joaquim Nabuco (entre Dom Pedro II e Carlos Gomes), ou nas lojas Capri Bijuterias e Loja Real, localizada na Avenida 7 de Setembro, ao lado da casa do Camarão. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 99242-7373.