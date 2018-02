A agência peruana de monitoramento de clima SENAMHI informa que, da segunda-feira 12 a quinta-feira 15 de fevereiro, haverá chuva moderada a forte na selva. Estas chuvas começam na segunda-feira 12 da tarde na selva sul (Madre de Dios, Puno, Cusco), passando para a selva central (Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali) e norte (Amazonas, San Martín, Loreto) Terça 13 a quinta-feira 15. As maiores majores serão registradas na selva central e sul, com valores em torno de 80 mm / dia e 70 mm / dia, respectivamente. As referidas precipitações serão acompanhadas por choques elétricos e rajadas de vento que atingiriam 45 km / h.