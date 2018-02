Visando fortalecer as bases e a militância, discutindo a formação de alianças e os nomes de pré-candidatos para os mais diferentes cargos para as eleições deste ano, o diretório regional do MDB iniciou na noite desta sexta-feira (17), no CTG Sinuelo do Norte, em Vilhena, o primeiro de dez encontros regionais que deverão ocorrer ao longo dos próximos meses.

Do encontro, participaram as principais lideranças do MDB, como o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato do partido ao Governo, Maurão de Carvalho, o governador e pré-candidato ao Senado, Confúcio Moura; o senador Valdir Raupp, a deputada federal Marinha Raupp, os deputados estaduais Rosângela Donadon e Só Na Bença, pré-candidatos à reeleição, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (MDB), o diretor geral do DER e pré-candidato a deputado estadual, Ezequiel Neiva, entre outras lideranças do partido.

De outras siglas, participaram o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o vice-governador Daniel Pereira (PSB), o pré-candidato a deputado federal, Melki Donadon, do PDT, além de lideranças de diversos partidos. O encontro foi aberto pelo presidente regional do MDB, o suplente de senador Tomás Correia, que acompanhado do secretário geral do partido, Luiz Lenzi, conduziu os trabalhos.

“Estamos dando o pontapé inicial das nossas mobilizações, visando às eleições deste ano. O MDB tem força em Rondônia e quer seguir fazendo história. Para isso, é fundamental que atuemos de forma integrada, para que nas eleições possamos mostrar à população todo o nosso legado de serviços prestados ao Estado”, destacou Correia.

Maurão reafirmou a sua disposição em disputar o Governo, se apresentando como o pré-candidato do partido. “Sinto-me preparado e motivado para encarar esse desafio, que é o maior de minha vida pública. Conto com o apoio do partido, de diversas lideranças, da minha família e de meus amigos e eleitores. Mas, acima de tudo, está a vontade de Deus. Se for da vontade dele, eu serei candidato ao Governo e vou mostrar meu trabalho e minhas propostas ao eleitorado”, detalhou.

Confúcio disse que encerra seu mandato de cabeça erguida e com sensação de dever cumprido, pois sua gestão foi exitosa em todos os setores. “Enfrentamos desafios aos montes, mas estamos entregando Rondônia com muitas obras entregues, obras para serem entregues e muitas que irão ser entregues após a nossa saída. Tomara que o Maurão faça essas entregas”, disse.

Já Raupp aproveitou para declarar que o partido segue aberto, em busca de formar um arco de alianças para as disputas eleitorais. “Temos o nosso pré-candidato ao

Governo, que é o Maurão de Carvalho. Mas, estamos trabalhando para que mais partidos se juntem a nós nessa empreitada”, acrescentou.

O próximo encontro do MDB está programado para acontecer, na próxima semana em Cacoal.