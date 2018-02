A formação do paredão deste domingo (18) foi tensa no “BBB 18”. Os participantes estavam apreensivos e o clima era de desconfiança geral.

Na primeira etapa da noite, o anjo Caruso imunizou Wagner: “Não é surpresa para ninguém, vou imunizar o Wagner. Nós temos muito em comum. Temos nossas ‘tattoos’, somos barbudos, é nóis”, justificou Caruso.

Em seguida, os líderes Ana Clara e Ayrton indicaram Nayara para o paredão. Ana Clara se justificou: “Por dois motivos. Primeiro pelo fato de a gente se sentir ameaçado. O segundo motivo foram algumas confusões aqui dentro, iniciadas por fofocas”, justificou.

Nayara teve a chance de se defender e falou sobre uma confiança em Lucas devida à representatividade nordestina do modelo, que é do Ceará. “Algumas pessoas julgam fofoca mas as vezes é só um comentário despretensioso para uma pessoa que eu criei um respeito por causa disso [de ser nordestino]”, disse ela sobre Lucas.

Logo depois, as votações individuais começaram e Gleici foi a mais votada, com cinco indicações, de Jéssica, Lucas, Patrícia, Diego e Breno. O trio final havia combinado os votos em Gleici.

Mahmoud teve três votos, vindos do “clube da cueca”: Viegas, Caruso e Wagner. O sexólogo acabou indo para o paredão também. Já é seu segundo paredão, e também o segundo de Gleici.

Após a formação do paredão, o escolhido para abrir o voto foi Wagner, que revelou sua opção em Mahmoud. A noite ainda foi longe e os confinados estão até a madrugada desta segunda-feira (19) debatendo os relacionamentos e resultados de suas atitudes.

Quem votou em quem:

Paula vota em Diego

Gleici vota em Diego

Kaysar vota em Lucas

Mahmoud vota em Caruso

Wagner vota em Mahmoud

Jéssica vota em Gleici

Viegas vota em Mahmoud

Lucas vota em Gleici

Caruso vota em Mahmoud

Patrícia vota em Gleici

Diego vota em Gleici

Nayara vota em Caruso

Breno vota em Gleici