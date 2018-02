A direção do Sintero apurou que em Porto Velho a paralisação foi superior a 30%, sendo que em 19 escolas a adesão foi de 100%.

O primeiro dia da greve dos trabalhadores em educação estaduais de Rondônia atingiu todo o Estado e foi considerado um sucesso pela diretoria do Sintero.

Um levantamento feito durante o dia constatou que existe greve em todos os municípios, em todas as Regionais. Em algumas localidades com alta adesão, enquanto em outras a adesão começou baixa e aumentou no decorrer do período.

A direção do Sintero apurou que em Porto Velho a paralisação foi superior a 30%, sendo que em 19 escolas a adesão foi de 100%.

No interior do estado a adesão foi maior, chegando a 80% em alguns municípios.

A presidente do Sintero, Lionilda Simão, disse que a adesão ao movimento grevista demonstra a insatisfação dos trabalhadores em educação com a situação imposta pelo governo do estado.

“Os trabalhadores em educação não aguentam mais essa situação de desvalorização, de humilhação, de salários defasados, imposta pelo governo”, disse.

Segundo ela, a tendência é de crescimento do movimento com novas estratégias de luta.

Nesta quarta-feira, dia 21/02, o comando de greve se reuniu e decidiu intensificar a mobilização nas escolas. Nesta semana já deverão se iniciar as manifestações de rua como passeatas e atos públicos para cobrar do governo uma resposta.

Os trabalhadores em educação estão sendo convocados para concentração e assembleia na Sede do Sintero, em Porto Velho, e nas sedes de todas as Regionais, nesta quinta-feira, dia 22/02, a partir das 8 horas da manhã, quando serão discutidas as estratégias do movimento grevista.