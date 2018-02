Deputado garantiu o recurso, que será aplicado na compra de insumos para a recuperação do pavimento

Jaru receberá neste ano R$ 500 mil para a compra de insumos, que serão usinados e aplicados pela prefeitura em operação de tapa-buracos nas principais ruas e avenidas da cidade.

A garantia foi dada nesta semana, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), que se reuniu na última quarta-feira (21) com o prefeito João Gonçalves Junior (PSDB), com o diretor adjunto do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Luiz Carlos Katatal, e com o vereador Ilson Félix (PV).

“O recurso está disponível no DER e caberá ao prefeito fazer o projeto e encaminhar para que seja liberada compra dos insumos. Precisa ser feito com agilidade, pois este ano temos eleições e há um prazo limite para esta liberação”, explicou Maurão.

O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) também vai garantir R$ 500 mil para a mesma finalidade e os projetos deverão ser elaborados em conjunto pela prefeitura e entregues ao DER.

“Esse é um trabalho que a população nos cobra: a melhoria do asfalto. Temos o desafio de recuperar o pavimento danificado, além de construir novo asfalto, acabando com a lama e a poeira”, completou o prefeito.