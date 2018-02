O novo álbum da dupla sertaneja Jorge e Mateus, intitulado ‘Terra Sem Cep’, que será lançado nesta sexta-feira (23), terá um tom baiano. Alexandre Peixe assina uma das músicas do disco, em parceria com os compositores Átila Lima e Fábio Carvalho. A canção ‘A Mil Por Hora’ é uma das principais faixas do CD, sendo amplamente divulgada pelos cantores nas redes sociais.

Mas engana-se quem pensa que essa parceria entre Peixe e Jorge e Mateus é recente. O artistas são parceiros de longas datas, inclusive um dos principais sucessos da dupla, a música ‘Vou Voando’, também foi composta por Peixe e Átila e abre os shows dos sertanejos por todo o Brasil.