Um dos títulos de beleza mais cobiçados de Rondônia está com inscrições abertas até o dia 2 de março. As candidatas a rainha da Expoari devem ter entre 15 e 21 anos para participarem do Baile do Cowboy e quem sabe ser coroada com o título de beleza de uma das exposições agropecuárias mais importante da região Norte.

Inovando e oportunizando que mais meninas se candidatem, a organização do Baile do Cowboy abriu as inscrições pela internet para qualquer candidata que preencha os requisitos do regulamento.

As candidatas passarão por uma seleção, após este procedimento serão anunciadas as jovens que vão concorrer ao título.

O Baile do Cowboy já é tradicional e em 2018 chega a sua 29ª edição, programado para ser realizado no dia 7 de julho. Em breve as mesas, em quantidade limitada, serão colocadas à venda para aqueles que querem assistir ao evento.

Evento: Baile do Cowboy

Data: 07/07/2018

Objetivo: Escolha Rainha da Expoari

Link: http://4et.us/FichaInscricao