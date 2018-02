Presidente do PSDB de Rondônia, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) comandou na manhã do último sábado, 24, o lançamento da programação de atividades da legenda para o exercício 2018.

O primeiro evento do calendário, que a tucana está incentivando para fortalecer a união do partido no Estado, foi uma palestra em homenagem ao Dia do Voto Feminino, transcorrido em 24 de fevereiro.

Essa temática foi abordada pela presidente do PSDB Mulher de Rondônia, Maíres de Carli, que proferiu palestra com o tema As Sufragistas, apresentando fatos históricos sobre os avanços da participação feminina na sociedade.

Segundo a palestrante, no dia 24 de fevereiro comemora-se o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil porque neste dia, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas assinou a lei que garantia o direito de voto às mulheres brasileiras.

No seu discurso de boas vindas aos novos filiados e simpatizantes da legenda, Mariana Carvalho anunciou que a sua gestão como dirigente estadual da agremiação partidária será marcada por ações que visam à união e fortalecimento do ninho tucano.

Filiada há dezesseis anos no partido, a congressista que é segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, foi eleita no final do ano passado para o cargo de presidente da Executiva Estadual do PSDB.

“Queremos realizar um trabalho com a participação de todos os filiados”, declarou a parlamentar, anunciando que outros eventos serão realizados pela Juventude da sigla, Tucanafro, núcleo temático que discute políticas públicas para resgatar e promover a igualdade racial e o Instituto Teotônio Vilela, órgão de formação política.

João Albuquerque