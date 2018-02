As cenas, previstas para ir ao ar nesta terça-feira (27/2), prometem deixar os telespectadores tensos

Nos próximos capítulos de O Outro Lado do Paraíso, Rato (César Ferrario) será assassinado por Sophia (Marieta Severo) e quem levará a culpa será Leandra (Mayana Neiva). As cenas, previstas para ir ao ar nesta terça-feira (27/2), prometem deixar os telespectadores tensos.

Tudo começará com o garimpeiro prometendo a Leandra que conseguir muito dinheiro para que o casal vá embora de Pedra Santa. Sem nem imaginar que o namorado vai cair numa armadilha da vilã, a sócia do bordel passará a noite esperando por ele. Mas a noite acaba e Rato não aparece.

Enquanto Leandra espera, na estrada velha que liga Palmas a Pedra Santa, o corpo de Rato será encontrado por um motorista, que chamará a polícia. “Outro. Parece eu sei de quem se trata”, dirá Renato (Rafael Cardoso) a Bruno (Caio Paduan). “Também acho que já vi esse cara. O legista disse que é possível que seja o mesmo tipo de assassinato que das outras vezes. Com tesoura”, avisará o delegado.

Na investigação, Bruno encontrará a foto de Leandra na carteira da vítima. Ele seguirá para Pedra Santa e irá para a porta do bordel. Dentro do estabelecimento, o delegado de Palmas conversará com Zildete (Narjara Tureta), que falará sobre a briga que Leandra teve com Rato, quando ele estragou o noivado dela.