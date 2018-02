Com juros de apenas 1% ao mês em suas linhas de crédito, o Banco do Povo de Rondônia confirmou nesta terça-feira (27) a participação na EXPOVALE, a Exposição de Piscicultura, Agronegócio e Agroindústrias do Vale do Jamari. O anúncio reforça a parceria do evento com o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Ariquemes.

O presidente do Banco do Povo de Rondônia, Arnaldo Campos, disse que a participação no evento é uma oportunidade de aproximar a instituição dos empreendedores do campo e da cidade. “A modalidade de crédito popular é importante para ajudar no desenvolvimento de pequenos empreendimentos, para que eles continuem promovendo o desenvolvimento econômico e social”, explica.

JURO 0%

Na EXPOVALE o Banco do Povo vai oferecer uma linha de crédito com sem nenhum tipo de juro para agricultores investirem na pecuária leiteira, através da linha de crédito Pró-Leite. O produtor pode financiar até R$ 8 mil para pagar em 36 meses, com carência de 12 meses.

CAPITAL DE GIRO

Para Capital de Giro, o Banco do Povo vai disponibilizar financiamento de até R$ 10 mil para pagar em 36 meses. A taxa de juros pode ficar em 1% caso o usuário faça os pagamentos em dia.

FINANCIAMENTO PEIXE

Na EXPOVALE, o Banco do Povo vai operar com financiamentos para compra de rações, alevino e atividades para a infraestrutura em pisciculturas. Nesta modalidade o juro também pode ser de 1% caso o usuário não atrase as parcelas.

MOEDA SOCIAL

Outro serviço que será oferecido aos visitantes da EXPOVALE é a “Moeda Social Jamari”, um cartão que faz com que o dinheiro circule apenas nos estabelecimentos cadastrados, ou seja, não saia da cidade.

EXPOVALE

O evento será realizado entre os dias 3 e 6 de maio no Parque do Tambaqui, que será montado no canteiro central da avenida Capitão Silvio.

