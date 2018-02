Audiência pública debaterá demandas do setor no dia 12 de março

A Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Lazinho da Fetagro (PT) esteve reunida na manhã de hoje (28). Na pauta a realização de audiência pública em março no plenário da ALE para discutir a Cadeia da Produção do Leite.

De acordo com o proponente da audiência, Lazinho da Fetagro, a audiência será realizada no dia 12 de março às 9h no plenário da ALE e contará com a participação dos produtores e órgãos públicos. “Precisamos verificar o que pode ser feito dentro da cadeia para regularizar a diferença nos preços praticados entre muitos outros pontos”, diz Lazinho.

Há descontentamento dos produtores, porque os laticínios estariam pagando valor bem abaixo da realidade de mercado. A situação será discutida por produtores, deputados e representantes de laticínios.

Além de Lazinho também participaram da reunião os membros da Comissão deputados Ribamar Araújo (PR) e Adelino Follador (DEM) e também Aélcio da TV (PP).