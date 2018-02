Membros da CEC deu parecer favorável a cinco projetos

Na manhã desta quarta-feira (28), foi realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa mais uma reunião da Comissão de Educação e Cultura (CEC), presidida pelo deputado Ribamar Araújo (PR) com a participação dos deputados Adelino Follador (DEM), Aélcio da TV (PP) e Lazinho da Fetagro (PT).

A CEC deu parecer favorável a cinco projetos e debateu pontos da greve dos professores de Rondônia.

De acordo com o deputado Adelino, a implantação do programa Gênesis está provocando muitos prejuízos para os alunos e professores e o grupo de trabalho do Estado, responsável pelos diálogos com o sindicato, precisa chegar a um consenso o mais breve possível.