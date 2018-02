Iniciativa vai beneficiar alunos da Escola Rural Vale do Jamari, Escola Municipal Vista Alegre (Bairro São Jorge) e Escola Municipal João Afro Vieira (Vila Princesa)

Ocorre nesta quarta-feira (28/2) e na quinta-feira (1/3) a entrega dos kits de material pedagógico da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro, para 300 crianças e adolescentes que estudam na Escola Rural Vale do Jamari, Escola Municipal João Afro Vieira (Vila Princesa) e Escola Municipal Vista Alegre (Bairro São Jorge), na capital. A entrega conclui a ação da LBV no Estado de Rondônia, que já beneficiou mais de 700 alunos de comunidades ribeirinhas e em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa visa apoiar os pais que não têm recursos para a compra do material escolar e contribuir para o combate ao analfabetismo. A campanha da LBV vai beneficiar, em todo o Brasil, mais de 22 mil estudantes de 90 municípios, nas cinco regiões do país. Os kits são compostos de acordo com a faixa etária e contêm itens como estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos e cola, cadernos, mochila, régua, entre outros.

Além de Porto Velho, a LBV já percorreu o interior do Estado levando itens necessários para garantir o aprendizado de alunos nos municípios de Cacoal e Ji-Paraná. Foram beneficiados alunos da Escola Maria Socorro Almeida, no bairro Habitar Brasil, em Cacoal e alunos da Escola Estadual Antônio Bianco, no bairro Residencial 3, em Ji-Paraná.

Para angariar os recursos, a LBV conta com a ajuda da população, de colaboradores, de voluntários, de empresas parceiras e com o apoio da mídia. As doações podem ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo tel.: 0800 055 50 99.

Agenda de entrega de kits de material pedagógico da LBV

Data: 28/2/2018 — quarta-feira | Horário:9 h

Local: Escola Rural Vale do Jamari

Endereço: Rio Jamari – Gleba Aliança – Bairro Calderitas

Data: 28/2/2018 — quarta-feira | Horário:14 h

Local: Escola Municipal Vista Alegre

Endereço: Rua Gaspar Aleixo, 11 – Bairro São Jorge

Data: 01/3/2018 — quinta-feira | Horário:9 h

Local: Escola Municipal João Afro Vieira

Endereço: Rua Francisco Fontinele, 200 – Vila Princesa

Informações: www.lbv.org | Tel.: (61) 99857-1682

Redes sociais: LBV Brasil no Facebook, no YouTube ou no Instagram