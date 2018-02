Os dois terão uma recaída e parece que isso vai abalar as estruturas do casal gay da novela

O casal Samuel (Eriberto Leão) e Cido (Rafael Zulu) vai chegar ao fim na novela O Outro Lado do Paraíso. Isso porque o médico terá uma recaída e vai transar novamente com a Suzy (Ellen Roche). Ao mesmo tempo, Cido vai atrás de Irene (Luciana Fernandes) e também fazem amor.

Tudo começa quando Samuel e Suzy estão cuidando da bebê. “Todo mundo que vem visitar diz que é parecida comigo. É tão linda”, diz a enfermeira. “É sim. Muito parecida com você”, responde o médico. “Então me acha linda, Samuel”, pergunta a jovem. “Sempre achei”, retruca o rapaz.

Suzy, então, diz que isso lembra os tempos do “Tigrão”. “Às vezes, não nego, bate uma saudade…”, diz Samuel. A loira então pede para que ele mate as saudades e dá um beijo no rapaz.

No quarto ao lado, Irene faz uma pergunra a Cido. “Não percebeu que tá de fora nessa casa?”, diz. “De fora? Não, o Samuel só continua dormindo com a Suzy porque a bebê acorda muito de noite”, explica. “Tá na hora de procurar novos caminhos… Ou antigos”, diz a empregada ao lhe dar um beijo.