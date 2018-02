Parlamentar destacou ano atípico com grande volume de chuvas que estão acabando com as estradas vicinais

O deputado Lazinho da Fetragro (PT) destacou em seu pronunciamento na manhã desta quarta-feira (28) o pedido para que o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) atue de forma emergencial, recuperando linhas e vicinais no município de Nova Mamoré.

O parlamentar recebeu o apelo do vereador André do Sindicato (PT) de Nova Mamoré, pedindo o auxílio do DER para amenizar problemas especialmente na Linha D, “responsável por grande parte do transporte de grãos e animais no município”, declarou Lazinho.

Segundo Lazinho várias pontes estão caídas, bueiros entupidos e buracos impedem o transporte de passageiros e escoamento da produção na região, que é uma das mais importantes na criação de gado e produção de leite.

“É preciso que o DER de forma urgente dê mais autonomia à equipe que fica na região, ainda mais porque o município é muito grande”, disse Lazinho, lembrando que este ano estamos com grande volume de chuva prejudicando muito as estradas.

Lazinho concluiu pedindo para que o DER faça parceria com a Prefeitura de Nova Mamoré para sanar problemas das linhas, pois é uma região com maior produção de gado e leite no Estado.