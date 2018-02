Um grande evento voltado para a área da educação deve acontecer em Porto Velho no mês de agosto deste ano. A Feira do Estudante Rondônia 2018 chega com o objetivo de proporcionar aos jovens estudantes o contato direto com várias oportunidades para a formação acadêmica e profissional. O projeto, idealizado pela D’Boa Produtora com apoio e realização da Junior Achtivement e Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Rondônia (Sinepe), foi apresentando, na última ao semana, para o prefeito do município, Hildon Chaves.

A apresentação foi feita ao prefeito pelo; presidente da Junior Achtivement, Cezar Zoghbi; diretora executiva da D’Boa Produtora, Ivana Frazão e presidente do Sinepe, Augusto Pellucio. Também estavam presentes o secretário municipal de Educação, Marcos Aurélio Marques; e diretor do Departamento da Juventude, Wellington Franco.

O evento contará com participação de diversas instituições de ensino e inclui na programação palestras, simulados e testes profissionais. Além disso, terão informações privilegiadas sobre a vida acadêmica, para colaboração nas suas escolhas acadêmicas e profissionais, tecnologia e arte.

Os organizadores do evento explicaram que objetivo é oferecer uma estrutura para que os jovens estudantes possam buscar formação. O projeto já está pronto e agora a organização busca apoio necessário para fazer o evento acontecer. A feira pretende reunir em torno de 10 mil estudantes por dia oferecendo uma programação diversificada com o intuito de fomentar as atividades educacionais e culturais em prol da formação dos jovens do estado.

Após ouvir a apresentação do projeto da Feira do Estudante Rondônia, o prefeito de Porto Velho foi muito receptivo e garantiu apoio ao evento. “Iniciativas empreendedoras são sempre bem-vindas. É importante para o município, especialmente quando envolve a educação e o conhecimento”, disse.

O prefeito destacou ainda a oportunidade para a capital de fomentar a economia local. “Um evento deste porte, podendo atrair jovens e educadores, fomentar o turismo receptivo, movimentar restaurantes, hotéis e hospedarias, pescaria, o complexo da Madeira Mamoré, o parque natural, enfim, dentre outras oportunidades”, completou.

O projeto também foi muito bem recebido ao ser apresentado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Maurão de Carvalho e à Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

O evento

A Feira do Estudante Rondônia pretende contar com estandes, os participantes poderão visitar estandes de escolas, faculdades e empresas. Além disso, participar de palestras e assistir a apresentações musicais e culturais.

Entre os temas que devem ser abordados durante o evento estão: escolher a melhor profissão, educação financeira, intercâmbio, mercado de trabalho, ciência, saúde, turismo, empreendedorismo e outros.